Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der fiskalische Doppel-Wumms in Deutschland hat an den Kapitalmärkten ein kräftiges Echo ausgelöst, so die Analysten der DekaBank.Während europäische und vor allem deutsche Aktienmärkte profitiert hätten, hätten Bundesanleihen den schwärzesten Tag seit der Wiedervereinigung erlitten, mit Renditeanstiegen von bis zu 45 Basispunkten. Im Wochenverlauf hätten Bunds deutlich verloren und sich schwächer als Staatsanleihen aus anderen EWU-Mitgliedsländern entwickelt. Auch gegenüber den Swap-Sätzen hätten Bunds nochmals spürbar verloren. Da Risikoanlagen im Gegenzug gesucht gewesen seien, hätten Unternehmensanleihen und Financials sowie Covered Bonds einen Teil der Verluste auffangen können. Noch schwächer als Bundesanleihen hätten Emerging Markets-Hartwährungsanleihen performt, da diese unter den US-Zoll-Wirren und den Währungsbewegungen gelitten hätten. (Ausgabe vom 10.03.2025) (13.03.2025/alc/a/a) ...

