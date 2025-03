Scharfe Korrektur bei Daimler Truck. Im frühen Handel am Donnerstag sackt die Aktie des deutschen Lkw-Herstellers um bis zu 15 Prozent ab und zieht auch Traton und Volvo mit nach unten. Grund: Trump will US-Emissionsregeln kippen - der erwartete Boom bei sauberen Lkw könnte ausfallen. So ernst ist die Lage jetzt wirklich.

