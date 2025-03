Cyber Guru, die führende Schulungsplattform für Cybersicherheitsbewusstsein, hat die Übernahme von Mantra bekannt gegeben, einem führenden Innovator für fortschrittliche Lösungen zur Sensibilisierung für Cybersicherheit. Dieser strategische Zusammenschluss vereint die Teams, das Fachwissen und die Ressourcen beider Unternehmen, um das Bewusstsein und die Resilienz der Mitarbeiter gegen Cyber-Bedrohungen zu stärken und Organisationen bei der Abwehr von Angriffen zu unterstützen.

Cyber ??Guru bietet eine moderne Schulungsplattform für Sicherheitsbewusstsein für Organisationen aller Größen und Branchen, die ihnen hilft, das Verhalten ihrer Mitarbeiter zu ändern, menschliche Risiken zu managen und mit minimalem Aufwand Compliance zu erreichen. Über 1 Million Benutzer in mehr als 90 Ländern trainieren mit den automatisierten Lernpfaden von Cyber Guru, die auf proprietärem KI-gesteuertem maschinellem Lernen basieren.

Cyber Guru wird die automatisierten Schulungslösungen für Sicherheitsbewusstsein von Mantra integrieren, einschließlich Echtzeitverteidigung und Chat-gestützter Schulung zur Sensibilisierung, die ein enormes Wachstum verzeichnet haben. Die Unternehmen werden ihre ML-Engines und über 340 Milliarden Datenpunkte kombinieren, um hochgradig personalisierte, effektive Sicherheitsschulungen für insgesamt über 1.000 Organisationen und über 1,5 Millionen aktive Benutzer anzubieten.

"Der Zusammenschluss mit Mantra stellt einen bedeutenden Schritt in unserer internationalen Expansion und unserem Portfoliowachstum dar und festigt unsere Position als Europas führender Experte für Cybersecurity Awareness", sagte Gianni Baroni, CEO von Cyber Guru.

Im Rahmen der Vereinbarung wird das gesamte Mantra-Team, einschließlich seiner Mitbegründer, zu Cyber ??Guru wechseln. CEO Gaspard Droz wird Country Managing Director für Frankreich und CTO Guillaume Charhon wird unser Group Chief Architect.

"Die Kombination unserer Go-to-Market-Stärken mit unserer Führungsposition im Bereich maschinelles Lernen und Automatisierung ermöglicht es uns, Europas führender Anbieter von Cybersecurity-Awareness-Lösungen zu werden", sagte Gaspard Droz, CEO von Mantra. "Ich freue mich darauf, unseren Kunden eine erweiterte Palette von Lösungen anzubieten, um ihre Sicherheit zu stärken und unseren Partnern einen Mehrwert zu bieten."

Das neu fusionierte Unternehmen wird in den nächsten 12 Monaten sein Wachstum beschleunigen, seine Belegschaft in Frankreich und Italien erweitern und die Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen.

Über Cyber Guru

Cyber Guru ist die effektivste Schulungsplattform für Cybersicherheit, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe durch eine Änderung des Mitarbeiterverhaltens zu erhöhen. Die Plattform schult Mitarbeiter darin, zur ersten Verteidigungslinie gegen Cyber-Bedrohungen zu werden und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Produktivität des Unternehmens durch ein proprietäres KI-gestütztes, adaptives Machine-Learning-Modell und verhaltenswissenschaftliche Methoden zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.cyberguru.io.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250304814582/de/

Contacts:

Medien

Noesis für Cyber Guru

Elena Cerutti

Tel: +39 350 0093442

cyberguru@noesis.net