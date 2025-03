Mainz (ots) -Weltweit sterben jährlich rund 1,3 Millionen Menschen infolge von Antibiotikaresistenzen. Laut WHO sind sie eine der größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. Bakteriophagen könnten eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Antibiotika sein. 3sat zeigt die Wissenschaftsdoku "Rettende Viren aus dem Slum" am Donnerstag, 20. März 2025, um 20.15 Uhr. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Sendung "SCOBEL - Biotop Mensch". Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen über die Fragen: Wie funktioniert das Mikrobiom genau? Wie schützt es vor Krankheiten. Und Wie kann es der Mensch selbst beeinflussen? Beide Sendungen sind Erstausstrahlungen und ab Sendetag in der 3satMediathek.Rettende Viren aus dem SlumFür die wachsende Zahl der Antibiotikaresistenzen gibt es verschiedene Gründe. Zum einen führt eine unspezifische oder fehlerhafte Einnahme von Antibiotika dazu, dass Bakterien zu multiresistenten Keimen mutieren. Zum anderen hat der übermäßige Antibiotikaeinsatz in der Tierzucht zur Folge, dass Antibiotika zunehmend an Wirksamkeit verlieren. Die Wissenschaft setzt bei der Bekämpfung von Bakterien immer häufiger auf das Potenzial bakterienfressender Viren, der Bakteriophagen. Forschende aus den USA, aus Georgien, Kenia und Uganda arbeiten an einer geeigneten Phagen-Therapie und bauen internationale Kooperationen auf. Fündig werden sie vor allem in bakterienverseuchten Abwässern. Phagen-Proben aus den USA und afrikanischen Ländern sollen dabei helfen, eine Biobank aufzubauen und spezifische Phagen-Cocktails herzustellen. In Deutschland ist die Phagen-Therapie aufgrund fehlender klinischer Studien noch nicht zugelassen. Doch in einigen Ländern wie zum Beispiel Georgien und der Slowakei werden Bakteriophagen zur Therapie an Patientinnen und Patienten mit Antibiotikaresistenzen erfolgreich eingesetzt.Biotop MenschViele der Mikroorganismen, die den Menschen besiedeln, leben in Symbiose. Gerät diese empfindliche Mischung aus Bakterien, Amöben, Pilzen, Milben und oft auch Würmern ist aus der Balance - beispielsweise durch Stress, Umweltveränderungen, ungesunde Ernährung oder die Einnahme von Antibiotika -, kann das gesundheitliche Probleme verursachen. Die neuere Forschung liefert immer mehr Hinweise darauf, dass das Mikrobiom eine zentrale Rolle bei vielen Erkrankungen wie Depression, Diabetes und Allergien spielt. Der Mensch ist also kein isoliertes Individuum, sondern ein Superorganismus, in dem viele aufs Engste zusammenarbeiten. Deshalb ist es wichtig, dieses effiziente und gleichzeitig fragile Kollektiv zu verstehen, um es schützen zu können. Wie funktioniert das Mikrobiom genau? Wie schützt es vor Krankheiten? Was kann man selbst zum Schutz des Mikrobioms beitragen? Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen und wirft einen Blick auf den aktuellen Stand der Forschung."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wh2) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/wissenhoch2-ueber-rettende-viren-und-den-koerper-als-biotop) mit Video der Dokumentation (nach Log-in) im 3sat-Pressetreff- noch mehr Wissenschaft in der 3satMediathek (https://www.3sat.de/wissen/wissenhoch2)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5989926