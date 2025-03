Bonn/Heidelberg (ots) -Bis zu 40 Prozent aller Krebsneuerkrankungen ließen sich durch Primärprävention vermeiden, bis zu 60 Prozent aller Krebstodesfälle könnten durch Primärprävention und Früherkennung verhindert werden. "Prävention ist unsere schärfste Waffe im Kampf gegen Krebs. Jetzt ist die Chance, die Weichen von einer rein kurativen zu einer präventiven Medizin zu stellen", sagt Professor Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ)."Krebsprävention ist eine ressortübergreifende Aufgabe, die eine gemeinsame Strategie aller zuständigen Ministerien erfordert", sagt Dr. Franz Kohlhuber, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, und ergänzt: "Nur so kann es gelingen, Forschungsergebnisse effizient in gesundheitspolitische Maßnahmen zu überführen und innovative Präventionskonzepte umzusetzen."Die beiden Krebsinstitutionen appellieren an die zukünftige Bundesregierung, die Krebsprävention durch politische Initiativen zu unterstützen sowie flächendeckende nationale Outreach-Programme zu etablieren und nachhaltig zu finanzieren. Nur durch ein konzertiertes, zielgerichtetes Handeln lässt sich das große Potenzial der Krebsprävention ausschöpfen, um die steigenden Krebsneuerkrankungszahlen spürbar zu senken.Die Handlungsempfehlungen:1. Prävention ressortübergreifend verankern2. Unterstützung der Krebsprävention durch politische Initiativen3. Nationale Outreach-Programme fördernDas vollständige Positionspapier mit Erläuterungen zu den Empfehlungen finden Sie hier (https://www.krebspraevention.de/fileadmin/user_upload/Ueber_uns/Downloads/Positionspapier_Krebspr%C3%A4vention_als_strategische_S%C3%A4ule_nachhaltig_ausbauen.pdf).Nationales KrebspräventionszentrumDie Webseite des Nationalen Krebspräventionszentrum - einer gemeinsamen strategischen Initiative des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Deutschen Krebshilfe - ist jetzt online. Sie bietet umfassende Informationen zur Senkung des persönlichen Krebsrisikos, zur Krebspräventionsambulanz sowie zu aktuellen Forschungsthemen im Bereich der Krebsprävention: www.krebspraevention.de- zum Memorandum zur Krebspräventionsforschung in Deutschland (Stand Oktober 2023): https://ots.de/bibUUB- zum Fortschrittsbericht Memorandum (Stand Januar 2025): https://ots.de/6NGByqPressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/5989934