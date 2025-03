Im Gespräch mit Jens Christoph, Leef Blattwerk GmbH

Zwei äußerst innovative Marken im Bereich nachhaltiger Verpackungen wachsen zusammen und fusionieren. Anleihe-Emittentin LEEF und das bekannte Start-Up wisefood bündeln nun ihre Kräfte für eine gemeinsame Markt-Erschließung. Jens Christoph, neuer Geschäftsführer der Leef Blattwerk GmbH, erklärt uns im Gespräch die Hintergründe der Fusion und erläutert die weitere Ausrichtung der beiden Marken.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Christoph, was waren die Hauptgründe für die Fusion von LEEF und wisefood?

Jens Christoph: Es gibt einen zentralen Grund: Wir haben beiderseitig nur Vorteile, es ist eine nahezu perfekte Verbindung. Leef hat seine Qualitäten, wo wisefood besser werden könnte und wisefood hat das aufgebaut, was bei Leef jetzt anstand.

Anleihen Finder: Welche konkreten Synergieeffekte erwarten Sie sich aus der Zusammenführung beider Unternehmen? Inwiefern wird die E-Commerce-Strategie von wisefood auf LEEF übertragen?

Jens Christoph: Leef war in der klassischen "make or buy" Situation hinsichtlich des online-Geschäfts und der Erweiterung des Portfolios. Der Merger macht alles schneller, das war entscheidend. Wisefood brauchte größere Volumen, was insbesondere im Palmblattsegment ein komplexer und langwieriger ...

