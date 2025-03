Silver Mines startet Bohrprogramm im Elsienora-Projekt

Anzeige / Werbung

Silver Mines Limited hat mit den ersten Bohrungen im Elsienora-Projekt begonnen. Das Explorationsgebiet in New South Wales grenzt direkt an das bestehende Tuena-Goldprojekt des Unternehmens. Mit der neuen Bohrkampagne solle das Potenzial einer Goldlagerstätte nach dem McPhillamys-Typ weiter untersucht werden.

Silver Mines Limited hat mit den ersten Bohrungen im Elsienora-Projekt begonnen. Das Explorationsgebiet in New South Wales grenzt direkt an das bestehende Tuena-Goldprojekt des Unternehmens. Mit der neuen Bohrkampagne solle das Potenzial einer Goldlagerstätte nach dem McPhillamys-Typ weiter untersucht werden.

Ziele des Bohrprogramms

Das Unternehmen plane eine Kernbohrkampagne über 1.700 Meter, um gezielt nach Silber- und Goldmineralisierungen zu suchen. Drei Hauptgebiete stünden dabei im Fokus:



-Picker Prospect



-Barite Prospect



-Elsienora Prospect



Frühere Explorationsarbeiten hätten bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert. Zu den wichtigsten historischen Bohrergebnissen gehörten:



18 Meter mit 0,44 g/t Gold, 5,4 g/t Silber und 0,18 % Barium aus einer Tiefe von 27 Metern



8 Meter mit 0,55 g/t Gold, 23,2 g/t Silber und 0,24 % Barium aus einer Tiefe von 26 Metern



21 Meter mit 0,89 g/t Gold aus 207 Metern Tiefe