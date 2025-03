Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!Montag, 17. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Filmprojektor, eine Silberdose, eine Frauenkopfbüste, einen Spielzeugbahnhof und einen goldenen Armreif.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 18. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Fachwerkbaukasten, eine Spangenbrosche, eine Arbeiter-Skulptur, eine Martini-Rossi-Werbefigur und einen Flaschenkühler der Marke Christofle.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 19. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Puppenhaus, eine Bronzefigur von Masson, eine Tischgarnitur, ein Granat-Schmuckset, vier Platzteller von Guscelli und ein Ölgemälde von Chambon.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 20. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Diamantarmband, ein Schachspiel, eine silberne Schale, eine Flachsbreche und ein Originalbild von Yuji Takeoka.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 21. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Keramikvase, eine Puppenschneiderei, einen Smaragdring, eine Papierheftmaschine, eine Elefantenplastik und ein Diamantarmband.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5990008