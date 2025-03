Berlin (ots) -79 Prozent der Deutschen fühlen sich unausgeschlafen, über 70 Prozent würden einen Urlaub mit Fokus auf besseren Schlaf buchen.Schon mal darüber nachgedacht, in den Urlaub zu fahren, nur um endlich das aktuelle Schlafdefizit auszugleichen? Dann sind Sie in guter Gesellschaft, denn genauso geht es jedem dritten Deutschen momentan. In einer aktuellen Umfrage* hat KAYAK, die weltweit führende Reisesuchmaschine, ermittelt, dass sich in den vergangenen sechs Monaten 79 Prozent der Befragten unausgeschlafen und erschöpft gefühlt haben. Mehr als zwei Drittel (73 Prozent) können sich daher dieses Jahr einen Urlaub mit Schlaf-Fokus vorstellen. Aber wie, wo und wann das am besten geht, wissen leider nur die wenigsten. Um schlafentwöhnten Urlaubern dabei zu helfen, von Urlaubsmodus auf Schlafmodus umzustellen, veröffentlicht KAYAK einen Schlaf-Tourismus-Guide (https://www.kayak.de/news/schlaftourismus/) mit fundierten Tipps vom Schlafwissenschaftler der Northumbria University, Großbritannien und einem neuen Schlaf-Tourismus-Filter in der Explore-Funktion. Interessant: Lübeck ist laut KAYAKs aktuellem Ranking Deutschlands Schlafreiseziel #1.In den Urlaub zu fahren, um sich mal wieder so richtig auszuschlafen, mag dem ein oder anderen übertrieben vorkommen. Ist es aber nicht, denn mehr als die Hälfte aller Befragten in der KAYAK-Umfrage gab an, im Urlaub besser und mehr als die durchschnittlichen 6,2 Stunden im Alltag zu schlafen. Was Deutschland um den Schlaf bringt, ist hauptsächlich beruflicher Stress (37 Prozent), Geldsorgen (26 Prozent) und momentan auch das aktuelle Weltgeschehen (18 Prozent)."Die Erhebung von KAYAK zeigt deutlich, dass wir als Gesellschaft unter Schlafmangel leiden", sagt Dr. Jason Ellis, Professor für Schlafwissenschaft an der Northumbria University, Großbritannien. "Ein Urlaub mit Fokus auf Schlaf bietet die perfekte Gelegenheit, den alltäglichen Schlafmangel auszugleichen. Deshalb lohnt es sich, die erholsame Auszeit im Voraus sorgfältig zu planen."Top-Reiseziele für besseren Schlaf: Split, Canmore, Andorra la Vella - in Deutschland: LübeckDie Planung fängt schon bei der Wahl des Reiseziels an. Zur Erleichterung haben KAYAK und Dr. Ellis ein Ranking der besten Reiseziele für besseren Schlaf erstellt, das unter anderem Faktoren wie Lärmbelästigung, Luftqualität oder politische Stabilität berücksichtigt. In die Bewertung flossen außerdem die Verfügbarkeit von Unterkünften mit Spa- und Wellnessangeboten sowie die Nähe zur Natur ein, die nachweislich einen positiven Einfluss auf die Schlafqualität haben kann.**"Lärm und fehlende Nähe zur Natur können die Schlafqualität beeinträchtigen und verhindern, dass ein echter Entspannungseffekt eintritt", sagt Dr. Ellis. "Wer sich dagegen bewusst für ein Reiseziel entscheidet, das solche Störfaktoren minimiert, erhöht die Chancen auf wirklich erholsame Entspannung."Ganz oben auf der Liste landet Split in Kroatien. Neben dem vielfältigen Angebot an luxuriösen Spa-Unterkünften lädt auch der atemberaubende Ausblick auf die Küste zum Entspannen ein. Den zweiten Platz belegt das kanadische Canmore in der Provinz Alberta, das inmitten der Natur mit guter Luftqualität, einer Vielzahl an Wanderwegen und glasklaren Seen überzeugt. Andorra la Vella, die Hauptstadt des gleichnamigen Kleinstaats in den Pyrenäen, landet auf dem dritten Platz, dank geringer Lärmbelastung und hoher politischer Stabilität.Auch in Deutschland lässt es sich gut schlafen. 19 deutsche Orte schafften es auf die Liste der 250 analysierten Reiseziele weltweit, allen voran die Hansestadt Lübeck. Nur knapp verpasste Lübeck die Top 10 und landete mit guter Luftqualität und geringer Lärmbelastung auf Platz elf, gefolgt von Willingen, Bamberg und Rostock.Eine Liste mit allen Destinationen finden Sie hier (http://kayak.de/news/schlaftourismus).Dr. Ellis Tipps für erholsamen Schlaf im UrlaubWer sicher gehen möchte, dass er im Urlaub auch wirklich zur Ruhe kommt und ausschläft, für den hat Dr. Ellis fünf Tipps zusammengestellt, die für einen besseren Schlaf sorgen können:- Schlaffördernde Ernährung: Kiwis enthalten Polyphenole, die eine leicht beruhigende Wirkung haben. Urlauber sollten drei Tage vor der nächsten Reise damit beginnen, zwei Kiwis nach dem Abendessen zu verzehren. Das kann die Schlafqualität fördern.- Richtige Schlafumgebung: Bei der Wahl der Unterkunft kann es sinnvoll sein, auf die richtige Zimmerausstattung zu achten. Zum Beispiel helfen Verdunklungsvorhänge dabei, störende Lichtquellen auszublenden. Diese Information findet sich oft auf den Fotos oder in der "Über uns"-Sektion bei der Suche auf KAYAK.- Morgensonne: Sonne direkt nach dem Aufwachen - entweder bei einem Spaziergang oder dem Frühstück im Freien - hilft dabei, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren und die innere Uhr anzupassen.- Powernap mit Koffein-Booster: Wer nach der Ankunft in der Unterkunft ein Nickerchen benötigt, sollte es mit einem Trick probieren - und eine Tasse Kaffee direkt vor einem 20-minütigen Powernap trinken. Das Koffein wirkt nämlich genau dann, wenn man aufwacht. Das sorgt für einen doppelten Energieschub.- 90/20-Regel für Tagesaktivitäten: Nach 90 Minuten Aktivität sollten immer 20 Minuten Pause folgen, sei es beim Wandern in der Natur oder beim Sightseeing in der Stadt. Das fördert eine bessere Erholung und sorgt somit für einen ausgeglicheneren Schlaf am Abend.KAYAK Explore: Filter für die besten Schlaf-Tourismus-DestinationenMit KAYAK Explore bietet die Reisesuchmaschine ein Tool an, mit dem Urlaubswillige auf virtuelle Entdeckungstour gehen können und sich zu möglichen Reisedestinationen inspirieren lassen können. Ab sofort finden sie dort auch einen Filter für "Schlaf-Tourismus" (https://www.kayak.de/explore/BER-anywhere?list=sleepcation), mit dem nur Destinationen aus dem Top-Ranking der besten Reiseziele für erholsamen Schlaf angezeigt werden.Methodik:*PureSpectrum hat eine Online-Umfrage unter 1.009 Deutschen durchgeführt, die in den vergangenen zwei Jahren sowohl innerhalb Deutschlands als auch international gereist sind. Die Erhebung fand zwischen dem 28. und 31. Januar 2025 statt.**KAYAK hat die weltweit am häufigsten gesuchten Reiseziele auf Basis von Unterkunftssuchen analysiert. Dabei wurden Suchen zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 12. Januar 2025 für Reisen zwischen dem 7. Januar 2024 und dem 30. Juni 2025 zugrunde gelegt. Anschließend wurden nur Reiseziele berücksichtigt, die sich in der Nähe natürlicher Sehenswürdigkeiten befinden, darunter Berge, Seen, Flüsse, Strände, heiße Quellen und Nationalparks. Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern wurden ausgeschlossen. Die verbleibenden Reiseziele wurden anhand folgender Faktoren analysiert: Luftqualität, Lärmbelastung, Regierungsführung und politische Stabilität, wahrgenommenes Sicherheitsgefühl, Anteil an Spa- und Wellnessunterkünften und durchschnittliche Unterkunftspreise.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian StarkSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 66E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/5990020