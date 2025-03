Die UiPath-Aktie erlebt am Donnerstag einen dramatischen Einbruch im vorbörslichen Handel an der NYSE. Mit einem Minus von über 18 Prozent auf 9,69 US-Dollar reagieren Anleger schockiert auf die jüngsten Unternehmenszahlen und vor allem auf den enttäuschenden Ausblick des KI-Automatisierungsspezialisten. Obwohl das Unternehmen das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2025 mit einem Umsatz von 424 Millionen US-Dollar abschloss, was einem Wachstum von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, verfehlte es knapp die Analystenerwartungen von 425,27 Millionen US-Dollar. Positiv überraschen konnte UiPath hingegen beim bereinigten Gewinn pro Aktie, der mit 0,26 US-Dollar deutlich über den erwarteten 0,20 US-Dollar lag. Für das Gesamtjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,43 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 9 Prozent entspricht. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) stiegen um 14 Prozent auf 1,666 Milliarden US-Dollar. UiPath-CEO Daniel Dines bezeichnete das Geschäftsjahr 2025 als das "innovativste Jahr in der jüngeren Geschichte" des Unternehmens, in dem zahlreiche neue KI-Funktionen eingeführt wurden.

Makroökonomische Unsicherheit belastet Zukunftsaussichten

Der Hauptgrund für den massiven Kurseinbruch liegt in der schwachen Prognose für das kommende Geschäftsjahr. Für das erste Quartal des Fiskaljahres 2026 erwartet UiPath einen Umsatz zwischen 330 und 335 Millionen US-Dollar, was deutlich unter den Markterwartungen von 367,4 Millionen US-Dollar liegt. Auch die Jahresprognose mit einem Umsatz zwischen 1,525 und 1,53 Milliarden US-Dollar verfehlt die Analystenschätzungen von 1,59 Milliarden US-Dollar erheblich. Finanzchef Ashim Gupta führt diese vorsichtige Prognose auf "zunehmende globale makroökonomische Unsicherheit" zurück, besonders im öffentlichen Sektor der USA. Analysten von D.A. Davidson merkten an, dass die Quartalsergebnisse "neue Unsicherheiten im Geschäft eingeführt haben, die von US-Bundeskundschaft ausgehen, aber letztlich auch Ausgabeentscheidungen im Privatsektor beeinflussen". Die Bank of America reagierte mit einer Herabstufung der UiPath-Aktie und senkte das Kursziel von 18 auf 10 US-Dollar. Trotz des günstigen Kurs-Umsatz-Verhältnisses von 2,7 für 2026 sehen die Analysten "wenige kurzfristige Katalysatoren" für eine Erholung.

