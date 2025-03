© Foto: DALL*E

Die Aktie des Automatisierungsspezialisten UiPath steht am Donnerstag vor einem Crash. Es ist nicht das erste Mal nach Zahlen des Unternehmens.Eigentlich hält das ursprünglich aus Rumänien stammende, inzwischen an der Börse in New York notierte Unternehmen UiPath alle Trümpfe in der Hand, um vom KI-Boom zu profitieren. Der Softwarekonzern ist spezialisiert auf robotische Prozessautomatisierung (RPA). UiPath entwickelt Softwareroboter, die helfen sollen, aufwändige und personalintensive Arbeiten zu verselbstständigen. Das kann zum Beispiel das Auswerten von Daten, der Kontakt mit Kunden, das Bearbeiten von Anträgen oder auch das Platzieren von digitalen Inhalten sein. Dabei gehen die …