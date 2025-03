München (ots) -In wenigen Wochen starten die Motorradfahrer in die neue Saison. Viele von ihnen sind mehrere Jahre nicht mehr mit ihren Maschinen unterwegs gewesen und entsprechend aus der Übung. Doch auch die anderen Biker, deren Motorräder nur während des letzten Winters in den Garagen standen, sollten mit Bedacht ihre ersten Ausflugsfahrten planen. Um Routine wiederzugewinnen und das nötige Rüstzeug für eine sichere Fahrt dabeizuhaben empfiehlt der ADAC vor dem Saisonstart die Teilnahme an einem seiner Fahrsicherheitstrainings.Einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet auch die "Motorrad Safety League", die der ADAC zusammen mit der Motor Presse Stuttgart 2025 zum vierten Mal veranstaltet. Ziel der Gemeinschaftsaktion von MOTORRAD und ADAC mit Unterstützung von BMW Motorrad, Held, SAS-TEC und Bridgestone ist es, das Fahrkönnen aller Biker die gesamte Motorradsaison über zu trainieren und dadurch das Unfallrisiko zu minimieren.Mitmachen können versierte Motorradfahrerinnen und -fahrer. Sie haben die Möglichkeit sich im Rahmen eines ADAC Motorrad-Trainings für die Halbfinalveranstaltungen zu qualifizieren. Die Registrierung für die vier Vorentscheide erfolgt dann mittels Upload der Teilnahmebestätigung des absolvierten Trainings. Letztlich entscheidet jedoch das Losglück darüber, welche Teilnehmer bei den Vorentscheiden dabei sind. Dort bestimmen Herausforderungen wie ein Geschicklichkeitsslalom, Zielbremsungen und Kurvenfahrten den Tag. Für die zwei besten jedes Halbfinals winkt als großes Finale die Teilnahme am zweitägigen Perfektionstraining des MOTORRAD action teams auf der legendären Nürburgring-Nordschleife.Weitere Informationen gibt es unter adac.de/safetyleague (https://www.adac.de/services/fahrsicherheitstrainings/motorrad-safety-league/?redirectId=quer.mps.safetyleague).Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5990073