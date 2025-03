© Foto: Stanislav Kogiku - www.picturedesk.com

Der Übernahmekampf zwischen Couche-Tard und Seven & i eskaliert, durch Widerstand aus Japan und kartellrechtliche Hürden könnten den Mega-Deal kippen.Der kanadische Convenience-Store-Riese Alimentation Couche-Tard hat signalisiert, dass er sein 47-Milliarden-US-Dollar-Angebot für das japanische Einzelhandelsunternehmen Seven & i Holdings erhöhen könnte - vorausgesetzt, der japanische Konzern zeigt sich kooperationsbereiter und gewährt tieferen Einblick in seine Finanzen. Dies erklärte Unternehmensgründer Alain Bouchard am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Tokio. Die Äußerungen markieren eine Kehrtwende in der Strategie von Couche-Tard. Seit der Einleitung des Übernahmeangebots im …