Wenn ein Versicherer im Vertriebsweg Makler in Zukunft relevant sein will, muss er Versicherungsmakler als das wahrnehmen, was sie sind: Unternehmer. AssCompact Kolumnist Andreas Wollermann erläutert, was diese Auffassung für den Wandel in der Maklerbetreuung bedeutet. Ein Artikel von Andreas Wollermann, Berater und Trainer für Versicherer und Finanzdienstleister unter der Wortmarke GENsurance®Eine alte Weisheit im Vertrieb lautet: "Der Kunde kauft nicht nur ein Produkt, sondern auch die Beziehung ...

