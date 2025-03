NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Outperform" belassen. Es gebe in dem Geschäftsbericht für 2024 viele Details, doch einige seien besonders interessant, schrieb Analystin Anke Reingen am Donnerstag. Es gebe offenbar Ambitionen für eine längerfristig höhere Eigenkapitalrendite./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 05:19 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 05:19 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008