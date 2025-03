FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1040 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die von den Düsseldorfern präsentierte Szenarioanalyse europäischer Rüstungsausgaben gebe der Wachstumsstory weiteren Aufwind, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung von Bilanz und Ausblick./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009