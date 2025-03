Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich zuletzt etwas erholt und sich damit von den kräftigen Verlusten aufgrund der geplanten hohen Schuldenaufnahme für Infrastruktur und Verteidigung hierzulande stabilisiert, so die Börse Stuttgart.Nach den neuesten Zöllen der USA für Stahl und Aluminium gegen die EU in Höhe von 25% sei die Unsicherheit allerdings wieder deutlich gestiegen, die EU drohe mit Gegenmaßnahmen. In diesem Umfeld seien Anleihen als sicherer Anlagehafen wieder gefragt. Die in dieser Woche veröffentlichten US-Verbraucherpreise seien schwächer als erwartet ausgefallen und hätten den Anleihenmarkt kaum beeinflusst. Die rückläufige Inflation gebe der US-Notenbank Fed aber wieder mehr Spielraum für Leitzinssenkungen. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) steige heute früh leicht auf 127,15 Punkte. Auf Wochensicht seien die Kurse allerdings leicht gefallen und die Rendite für Bundesanleihen entsprechend moderat gestiegen. Derzeit notiere die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bei 2,888%, vor Wochenfrist habe sie noch bei 2,869% gelegen. Einen moderaten Renditeanstieg verzeichne auch die 30-jährige Bundesanleihe. In der Vorwoche habe sie bei 3,132% gelegen, am Donnerstagvormittag stünden 3,185% auf der Kurstafel. (13.03.2025/alc/a/a) ...

