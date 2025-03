DJ SENTIMENT/Stimmung an Wall Street schon dritte Woche auf Tiefpunkt

DOW JONES--Bereits die dritte Woche auf einem Tiefpunkt ist die Stimmung an den US-Börsen mit dem dem Ende des KI-Hypes und dem Schrecken über die Trumpsche Zollpolitik. Das Bärenlager bleibt im Bereich von 60 Prozent und damit auf einem Jahreshoch. Das Bullenlager ist auf eine magere Größe unterhalb von 20 Prozent zusammengeschrumpft, wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt.

Nur 19,1 Prozent der Befragten sind optimistisch, während 59,2 Prozent pessimistisch sind. Letzteres ist ein Anstieg von nochmals 2,1 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche. Der eher geringe Anteil der Neutralen mit 21,7 Prozent zeigt, dass sich die Marktteilnehmer über ihre Erwartungen sehr sicher sind.

Ausländer kaufen DAX - Deutsche bleiben skeptisch

Die Rally in Deutschland dürfte daher auch eine Folge des Rückzuges aus den USA sein. Wie die jüngste Umfrage der Bank of America unter internationalen Fondsmanagern ergab, sind während der vergangenen Wochen Umschichtungen von Aktien-Engagements in Richtung Eurozone erfolgt.

Nun aber stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Anlegerumfrage im Auftrag der Börse Frankfurt fest, dass es auch eine ausgeprägte zweite Seite dieser Rally gibt. Schon zum fünften Mal hintereinander hätten sich institutionelle Anleger noch weiter auf die Short-Seite geschlagen. Mittlerweile setzten bereits 58 Prozent der Befragten auf einen fallenden DAX, der gleichzeitig in der vergangenen Berichtswoche um 3,6 Prozent zulegen konnte. Für Goldberg sind daher die Aussichten für den DAX unverändert gut, da das Börsenbarometer durch einen Short-Squeeze weiteren Auftrieb erfahren könnte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2025 07:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.