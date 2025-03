Anzeige / Werbung

Die Boeing Co. (US0970231058)-Aktie notiert aktuell bei 158,80 USD und steigt um +3,08 % an. Charttechnische Analyse Unterstützung: Der Bereich um 153 USD diente zuletzt als kurzfristige Unterstützung. Widerstand: Die nächsten markanten Widerstände liegen bei 166 USD (20-Tage-Linie) und 172 USD (50-Tage-Linie). Trend: Boeing befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend, wobei die heutige Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...