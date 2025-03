Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (ISIN DE000A0YJMR8/ WKN A0YJMR) strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an, so die Experten von Metzler Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...