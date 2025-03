London (www.fondscheck.de) - Vanguard hat heute zwei neue Exchange Traded Funds ("ETFs") mit Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF und der Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF dienen Anlegern künftig als zusätzliche Core-Bausteine in ihren Portfolios. Die ETFs werden an der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, der Euronext Amsterdam und der SIX Swiss Exchange gelistet sein. ...

