Kia nimmt seit dieser Woche in seinem Heimatmarkt Südkorea Bestellungen für den neuen EV4 an. Die elektrische Mittelklasse-Limousine ist dort zu Preisen ab 41,92 Millionen Won erhältlich, was umgerechnet rund 26.500 Euro entspricht. Für diesen Preis gibt es die Standard-Range-Version in der "Air"-Ausstattung, also die Basisversion der Baureihe - analog zum in Europa bereits erhältichen EV3 mit der gleichen Technik. Die mittlere Ausstattung Earth ...

Den vollständigen Artikel lesen ...