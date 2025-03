Dass es bei HelloFresh schon mal besser lief, daraus macht das Management keinen Hehl. Bekräftigt wurden aber immer wieder die eigenen Wachstumsziele in schwierigen Zeiten. Am Montagabend musste das Unternehmen nun aber zähneknirschend einräumen, dass jene wohl doch nicht erreicht werden können.Anzeige:Insbesondere über ein schwaches Geschäft in Nordamerika klagt HelloFresh (DE000A161408) in den vorläufigen Zahlen. Bisher wurde noch gerne davon geredet, dass hier wachsende Geschäfte mit Fertiggerichten für Wachstum ...

