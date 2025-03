The following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Last day of trading will be 14 March 2025.

Short name ISIN TSL5O 360 AVA GB00BSJZQP86 TSL5O 450 AVA GB00BSK06H47 GOO5C 260 AVA GB00BSK08J01 OMX5O 2350 AVA GB00BSJJBQ66 OMX5O 2250 AVA GB00BSJJBR73 TSL5O 320 AVA GB00BSJZ8P26 OMX5C 2900 AVA GB00BS9M9P01 TSL5O 310 AVA GB00BSJZ8Q33 TSL5C 265 AVA GB00BSJXLD53 AZN5C 1350 AVA GB00BSJYWF73 TSL5O 280 AVA GB00BSJZ8X00 AZN5O 1250 AVA GB00BSJYVP07 TSL5O 290 AVA GB00BSJZ8V85 AZN5C 1400 AVA GB00BSJYWG80 AMA5C 300 AVA GB00BSK08C32 TSL5C 305 AVA GB00BSJXM659 GOO5C 230 AVA GB00BSJYZ030 OMX5O 2550 AVA GB00BSJJBN36 OMX5C 2850 AVA GB00BSJJB669 AZN5C 1300 AVA GB00BSJZ8302 AZN5C 1550 AVA GB00BSJYWJ12 OMX5C 3000 AVA GB00BS9M9Q18 APP5C 330 AVA GB00BSK08G79 TSL5O 350 AVA GB00BSJZJQ01 TSL5C 440 AVA GB00BSJYYP12 AZN5C 1800 AVA GB00BSJY4P15 AMA5C 210 AVA GB00BSJXZ990 TSL5C 270 AVA GB00BSJXLG84 OMX5C 3100 AVA GB00BSJKD184 TSL5C 225 AVA GB00BSJXKK55 TSL5C 235 AVA GB00BSJXKS32 AZN5C 2000 AVA GB00BSJY4R39 AMA5C 230 AVA GB00BSJXZC25 GOO5C 180 AVA GB00BSJXZJ93 TSL5C 205 AVA GB00BSJXTC07 AZN5C 1500 AVA GB00BSJYCC47 OMX5O 2800 AVA GB00BSJK2K03 AMA5C 260 AVA GB00BSJYZ360 GOO5C 210 AVA GB00BSJXZM23 TSL5C 310 AVA GB00BSJXM873 TSL5O 475 AVA GB00BSK06C91 AZN5C 1850 AVA GB00BSJZ8419 TSL5C 215 AVA GB00BSJXKF03 VOL5C 275 AVA GB00BSJY0F37 AZN5C 1600 AVA GB00BSJY4M83 TSL5C 410 AVA GB00BSJYYC82 AMA5C 290 AVA GB00BSK08903 AMA5O 200 AVA GB00BSJZ8Y17 TSL5C 530 AVA GB00BSK07B59 GOO5C 250 AVA GB00BSK08H86 TSL5C 570 AVA GB00BSK07N71 SHB5C 140 AVA GB00BSJYC914 APP5C 320 AVA GB00BSK08F62 APP5C 280 AVA GB00BSJXZV14 OMX5O 2200 AVA GB00BS9M9F03 OMX5C 2750 AVA GB00BSJJB552 AMA5C 200 AVA GB00BSJXZ883 TSL5C 260 AVA GB00BSJXL917 AMA5C 220 AVA GB00BSJXZB18 AMA5O 225 AVA GB00BSK06R45 AZN5C 1650 AVA GB00BSJYWK27 TSL5C 220 AVA GB00BSJXKJ41 TSL5C 610 AVA GB00BSK08341 AMA5C 180 AVA GB00BSJXZ669 TSL5C 300 AVA GB00BSJXM105 TSL5C 460 AVA GB00BSJYYT59 TSL5C 230 AVA GB00BSJXKQ18 OMX5C 2600 AVA GB00BS9M9L62 TSL5C 390 AVA GB00BSJYY512 TSL5C 295 AVA GB00BSJXLX59 TSL5C 500 AVA GB00BSK07152 GOO5C 160 AVA GB00BSJXZG62 TSL5C 540 AVA GB00BSK07D73 OMX5C 2950 AVA GB00BSJJB776 TSL5C 420 AVA GB00BSJYYG21 GOO5O 175 AVA GB00BSJZ8Z24 TSL5C 255 AVA GB00BSJXL685 TSL5C 195 AVA GB00BSJXT530 GOO5C 190 AVA GB00BSJXZK09 TSL5C 275 AVA GB00BSJXLL38 OMX5C 2350 AVA GB00BSJJB115 TSL5C 360 AVA GB00BSJYXX21 GOO5C 240 AVA GB00BSJYZ147 TSL5O 425 AVA GB00BSK06K75 TSL5C 600 AVA GB00BSK07Y86 GOO5O 150 AVA GB00BSJXZ339 TSL5C 315 AVA GB00BSJXM980 TSL5C 320 AVA GB00BSJYJD49 GOO5C 170 AVA GB00BSJXZH79 TSL5C 550 AVA GB00BSK07G05 APP5C 210 AVA GB00BSJYJJ01 TSL5C 330 AVA GB00BSJYCK21 TSL5C 380 AVA GB00BSJYY280 TSL5C 350 AVA GB00BSJYXS77 OMX5C 2800 AVA GB00BS9M9N86 OMX5O 2000 AVA GB00BSJJBV10 AZN5C 2100 AVA GB00BSJY4S46 AZN5C 1900 AVA GB00BSJY4Q22 OMX5C 2550 AVA GB00BSJJB339 TSL5C 210 AVA GB00BSJXTG45 APP5O 200 AVA GB00BSJXZ222 TSL5C 480 AVA GB00BSK06V80 AZN5O 1500 AVA GB00BSJY2F76 AMA5O 175 AVA GB00BSJXZ008 TSL5C 285 AVA GB00BSJXLQ82 APP5C 250 AVA GB00BSJXZR77 TSL5C 325 AVA GB00BSJYJF62 OMX5C 2500 AVA GB00BS9M9K55 TSL5C 250 AVA GB00BSJXL354 TSL5C 245 AVA GB00BSJXL131 APP5C 220 AVA GB00BSJXZN30 AZN5C 1450 AVA GB00BSJYWH97 TSL5C 200 AVA GB00BSJXT977 OMX5O 2100 AVA GB00BS9M9G10 APP5C 230 AVA GB00BSJXZP53 APP5C 270 AVA GB00BSJXZT91 TSL5C 580 AVA GB00BSK07S27 TSL5O 330 AVA GB00BSJZ8L87 AMA5C 190 AVA GB00BSJXZ776 APP5C 290 AVA GB00BSJXZW21 GOO5C 200 AVA GB00BSJXZL16 AZN5C 1750 AVA GB00BSJYWL34 APP5C 310 AVA GB00BSJXZY45 TSL5C 240 AVA GB00BSJXKX84 TSL5O 340 AVA GB00BSJZ8J65 APP5C 260 AVA GB00BSJXZS84 OMX5O 2150 AVA GB00BSJJBS80 APP5C 300 AVA GB00BSJXZX38 TSL5C 590 AVA GB00BSK07W62 AZN5C 1950 AVA GB00BSJZPY03 TSL5C 560 AVA GB00BSK07L57 AMA5C 280 AVA GB00BSK08895 TSL5O 400 AVA GB00BSK06M99 AZN5C 1700 AVA GB00BSJY4N90 TSL5O 250 AVA GB00BSJXJY29 OMX5O 2450 AVA GB00BSJJBP59 OMX5C 2300 AVA GB00BS9M9H27 AMA5C 240 AVA GB00BSJXZD32 OMX5O 2300 AVA GB00BS9M9D88



Nasdaq Stockholm AB