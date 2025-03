Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity

Healthcare-Spezialist SHS Capital veräußert gemeinsam mit seinen Co-Investoren die Selfapy GmbH an MEDICE - The Health Family



13.03.2025 / 14:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Tübingen / 13.03.2025

Die Selfapy GmbH, ein Digital-Health-Pionier für psychische Erkrankungen, wurde von der MEDICE Health Family, dem europäischen Marktführer in der Therapie von ADHS, übernommen. Im Rahmen der Transaktion veräußerten die Investoren SHS Capital, Think.Health Ventures, IBB Ventures und der HTGF ihre Anteile.

Selfapys CE-zertifizierte Medizinprodukte bieten flexible und schnell zugängliche Online-Therapieprogramme für Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depression, generalisierte Angststörung, Bulimia Nervosa, Binge-Eating-Störung sowie chronische Schmerzen. Die Programme sind als App auf dem Smartphone und Tablet verfügbar und können von Ärzten oder Psychotherapeuten verordnet werden - die Kosten übernehmen alle gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Die von klinischen Psychologen entwickelten Programme bieten eine effiziente, leitliniengerechte und nichtmedikamentöse Therapie mit nachgewiesener Wirksamkeit.

Der Erwerb von Selfapy ist für die MEDICE Health Family ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg vom reinen Arzneimittelhersteller zum Anbieter von klinisch validierten, multimodalen Gesundheitslösungen im Zusammenwirken von Arzneimitteln, digitalen Lösungen und Ernährungskonzepten. Das 2016 von Nora Blum, Katrin Bermbach und Farina Schurzfeld gegründete Unternehmen Selfapy passt damit ideal in die Strategie der MEDICE Health Family, nicht nur die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten, sondern auch die der Patienten mit digitalen Lösungen zu adressieren.

"Wir wollen uns noch umfassender um die Patienten kümmern und dabei auch aktuelle Herausforderungen des Gesundheitssystems im Blick behalten. Darum erweitern wir unseren starken Kern im Arzneimittelgeschäft seit einigen Jahren um Entwicklungen im Bereich Digitaler Gesundheitslösungen", erklärt Dr. med. Katja Pütter-Ammer, geschäftsführende Gesellschafterin der MEDICE, die Strategie des familiengeführten Unternehmens. "Für uns ist beispielsweise nicht nur wichtig, was in den Therapiesitzungen passiert, genauso wichtig ist, dass wir Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten und Patienten auch in der Zeit zwischen und vor Therapiebeginn bestmöglich unterstützen", ergänzt Dr. med. Dr. oec. Richard Ammer, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Katja Pütter-Ammer das Familienunternehmen führt.

"Selfapy stellt heute bereits 20% aller dauerhaft gelisteten DiGA im Bereich mentaler Gesundheit. Durch den Zusammenschluss mit MEDICE und deren starker Verankerung bei Ärzten und Psychotherapeuten können wir nun noch gezielter daran arbeiten, unsere Vision zu verwirklichen, sodass niemand mit einer psychischen Erkrankung auf Hilfe warten muss. Gemeinsam wollen wir die digitale Versorgung auf ein neues Level heben und so noch mehr Menschen schneller und wirksam erreichen", sagt Selfapy-Geschäftsführer und CEO Adham Kassab.

Dr. Cornelius Maas, Partner bei SHS Capital, der als langjähriger Beiratsvorsitzender bei Selfapy agierte, kommentiert die Transaktion wie folgt: "Wir freuen uns, dass wir Selfapy mit ihren digitalen Gesundheitsanwendungen in den vergangenen Jahren als innovative Behandlungsform fest im deutschen Gesundheitsmarkt etablieren konnten. Mit MEDICE als strategischem Käufer haben wir den perfekten Partner für die nächste Entwicklungsphase von Selfapy gefunden und wünschen beiden Unternehmen gemeinsam weiterhin viel Erfolg."



Über MEDICE - The Health Family:

Seit über 75 Jahren steht MEDICE für das gemeinsame Wirken zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen. Als mittelständisches Familienunternehmen in der dritten Generation verfolgt die MEDICE Health Family das Ziel, eine gesündere Welt zu schaffen, indem sie die verschiedenen Dimensionen der Gesundheit - psychische/physische, soziale und ökologische - allumfassend betrachtet und fördert. Qualität "Made in Germany": An den Unternehmensstandorten in Iserlohn und Ringelheim entwickelt und produziert MEDICE hochwertige Arzneimittel und Medizinprodukte im rezeptpflichtigen (RX) und Selbstmedikations-Bereich (PCC) und vermarktet diese sowohl national als auch international erfolgreich. Im Mittelpunkt des Wirkens steht hierbei immer der Patient. Um die Versorgung der Patienten weiter zu verbessern, entwickelt MEDICE auf Grundlage ihrer pharmakologischen Kompetenz klinisch validierte multimodale Gesundheitslösungen im Zusammenwirken von Arzneimitteln, digitalen Lösungen und Ernährungskonzepten. Damit unterstützen wir dabei, Versorgungslücken zu verringern und helfen den Menschen in jeder Phase der Erkrankung. Unterstützend wirken dabei die Gründungen der wichtigen Säulen Medigital und Medibiom. Das unternehmerische Handeln der MEDICE Health Family ist untrennbar mit ihrem gesellschaftlichen Engagement verbunden. Seit Jahrzehnten fördert MEDICE für die soziale Gesundheit nicht nur Sport und Kultur durch verschiedenste (zumeist regionale) Projekte, sondern über die eigens hierfür gegründete sustainable4U GmbH auch die Aufwertung von Naturräumen und den Einsatz nachhaltiger Abgabeartikel für die ökologische Gesundheit. Die Werte der MEDICE Health Family - zukunftsorientiert, wertschaffend und familiär - leiten das Unternehmen hierbei. Basierend auf der langjährigen Tradition als Familienunternehmen will MEDICE - The Health Family so die Zukunft der Medizin im kommenden Jahrzehnt spürbar mitgestalten.

Über SHS Capital:

Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 270m aufweist.

Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu

Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter

und folgen Sie uns auf LinkedIn

Pressekontakt:

Sarah Stelzer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

sas@shs-capital.eu

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.