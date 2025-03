Die Zusammenarbeit verbindet das einzigartige Fachwissen von Salipro Biotech und seine Salipro®-Plattformtechnologie, um anspruchsvolle Wirkstoffziele aus den Wirkstoffforschungsprogrammen von Boehringer Ingelheim zu stabilisieren und so die Entwicklung neuartiger Therapeutika zu ermöglichen und zu beschleunigen.

STOCKHOLM, March 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Salipro Biotech AB, ein schwedisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Stabilisierung anspruchsvoller Wirkstoffziele spezialisiert hat, gab heute einen Forschungs- und Lizenzvertrag mit Boehringer Ingelheim bekannt, um die Entwicklung mehrerer Wirkstoffziele zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Entdeckung und Entwicklung neuer therapeutischer Lösungen für G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs), Ionenkanäle, Transporter und andere integrale Membranproteine in therapeutischen Bereichen wie psychische Gesundheit und Herz-Nieren-Stoffwechsel-Erkrankungen voranzutreiben.

Die Partnerschaft nutzt die firmeneigene Salipro Biotech-Plattformtechnologie Salipro®, die Membranproteine in ihrer nativen Form stabilisiert und so ihre Verwendung in Programmen zur Arzneimittelentwicklung ermöglicht. Boehringer Ingelheim wird biophysikalische und strukturelle Studien, einschließlich Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM), an Boehringer-Pipeline-Zielen durchführen, die durch die Salipro®-Technologie ermöglicht werden, um potenzielle therapeutische Kandidaten zu identifizieren.

Gemäß den Bedingungen des Vertrags erhält Salipro Biotech Zahlungen für Forschungsleistungen und Optionszahlungen und hat Anspruch auf nachgelagerte, erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen, die auf den Entwicklungsergebnissen basieren, die Boehringer Ingelheim im Rahmen dieser Zusammenarbeit erzielt.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den innovativen Teams von Boehringer Ingelheim", so Jens Frauenfeld, CEO von Salipro Biotech. "Durch die Kombination unserer Salipro®-Plattformtechnologie mit der Expertise von Boehringer Ingelheim im Bereich biophysikalischer und struktureller Studien eröffnen wir neue Möglichkeiten in der Arzneimittelforschung und -entwicklung."

Über Salipro Biotech AB

Salipro Biotech AB ist ein privates Biotech-Unternehmen, das sich auf die Erschließung anspruchsvoller Medikamentenziele für die Entwicklung von Therapeutika der nächsten Generation konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, verfügt über ein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum, das die Salipro®-Plattformtechnologie für die Stabilisierung von Membranproteinen umfasst.

Die meisten Wirkstoffziele sind sogenannte Membranproteine. Diese Ziele sind jedoch von Natur aus instabil und schwer zu untersuchen. Die proprietäre Salipro®-Technologie stabilisiert Membranproteine in ihrer nativen Form, sodass sie in Programmen zur Entdeckung von Arzneimitteln für therapeutische Antikörper, niedermolekulare Arzneimittel und strukturbasiertes Wirkstoffdesign eingesetzt werden können.

Bis heute hat Salipro Biotech mehrere Forschungskooperationen mit hochrangigen Pharma- und Biotech-Unternehmen unterzeichnet. Durch eigene und mit Partnern betriebene Pipelines beschleunigt Salipro Biotech AB die Entdeckung neuer Medikamente.

Pressekontakt:

Salipro Biotech AB

Jens Frauenfeld

CEO

+46

https://www.salipro.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/salipro-biotech