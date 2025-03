Der japanische Handelskonzern verzichtet auf milliardenschwere Akquisition und fokussiert sich stattdessen auf neue IT-Partnerschaften bei volatiler Kursentwicklung.

Die japanische Handelsgruppe Itochu Corporation gibt ihren Rückzug aus dem Übernahmeangebot für den Einzelhandelskonzern Seven & i Holdings bekannt. Aktuell notiert die Itochu-Aktie bei 42,87 Euro und verzeichnet im Jahresvergleich einen beachtlichen Zuwachs von 11,79 Prozent, während sie seit Jahresbeginn jedoch einen Rückgang von 11,72 Prozent hinnehmen musste. Die ursprünglich von der Gründerfamilie initiierte Übernahme hätte eine Investition von etwa einer Billion Yen (umgerechnet 6,69 Milliarden US-Dollar) erfordert. Nach eingehender Prüfung entschied Itochu jedoch, dass die erhofften Synergien zwischen dem eigenen Lebensmittel- und Getränkegeschäft und Seven & i nicht ausreichend gegeben seien.

Aktuelle Kursentwicklung zeigt gemischte Signale

Die Itochu-Aktie durchläuft aktuell eine volatile Phase. Mitte März überschritt der Kurs die 20-Tage-Linie nach oben, was als positives Signal gewertet werden kann. Trotz eines längerfristigen Abwärtstrends seit Januar 2025 zeigt die Aktie zuletzt wieder eine Aufwärtsbewegung. Dabei fällt auf, dass der Kurs mit 5,80 Prozent deutlich unter seinem 200-Tage-Durchschnitt liegt, was auf eine anhaltende Schwächephase hindeutet. Besonders bemerkenswert war die Kursentwicklung Anfang des Jahres mit einem Anstieg von 30,38 Prozent im Januar, gefolgt von einem Rückgang von 4,89 Prozent im Februar.

Attraktive Dividendenpolitik für Anleger

Anleger können sich auf eine ansehnliche Dividendenausschüttung freuen. Zum 31. März 2025 plant Itochu die Zahlung einer Dividende in Höhe von 100 japanischen Yen pro Aktie. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 28. März 2025. Mit dieser halbjährlichen Ausschüttung erreicht das Unternehmen eine Dividendenrendite von rund 4,6 Prozent, was in der aktuellen Niedrigzinsumgebung durchaus attraktiv erscheint.

Neue strategische Partnerschaft im IT-Sektor

Um sein Geschäftsportfolio zu diversifizieren und neue Wachstumspotenziale zu erschließen, hat Itochu im Februar 2025 eine Kapital- und Geschäftsallianz mit dem amerikanischen IT-Dienstleister Technologent bekanntgegeben. Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die Präsenz des japanischen Handelskonzerns im zunehmend wichtigen IT-Sektor auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die Zusammenarbeit könnte Itochu dabei helfen, seine Abhängigkeit von traditionellen Handelssektoren zu verringern und in zukunftsträchtigere Bereiche zu expandieren.

Zukunftsperspektiven nach strategischer Neuausrichtung

Die Entscheidung, sich aus dem Übernahmeangebot für Seven & i Holdings zurückzuziehen, markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Expansionsstrategie von Itochu. Diese Entscheidung deutet auf einen vorsichtigeren, aber möglicherweise nachhaltigeren Wachstumskurs hin. Gleichzeitig könnte die neue Partnerschaft im IT-Bereich langfristig positive Auswirkungen auf das Unternehmenswachstum und die Rentabilität haben. Die aktuelle technische Situation der Aktie mit einem RSI-Wert von 80,6 deutet allerdings auf eine kurzfristig überkaufte Marktlage hin, was Anleger bei ihren Entscheidungen berücksichtigen sollten.

