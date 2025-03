DJ Uniper leistet 2,6-Mrd-EUR-Rückzahlung an den Bund am 11. März

DOW JONES--Uniper hat in der Energiekrise erhaltene staatliche Beihilfen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro an die Bundesrepublik Deutschland zurückgezahlt. Der verstaatlichte Energiekonzern hatte die Zahlung am 25. Februar angekündigt und zwei Wochen später, am 11. März, vollständig beglichen, wie er nun mitteilte.

Uniper war nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen in eine bedrohliche Schieflage geraten und vom Bund mit einer Geldspritze von rund 13,5 Milliarden Euro gerettet worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2025 08:49 ET (12:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.