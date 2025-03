Bitcoin Kurs Prognose: Nur noch vier Wochen bis zum BTC-Preisumschwung?

Zuletzt hatte Bitcoin mit einigen Kursverlusten zu kämpfen: Erst Ende Dezember 2024 konnte der BTC-Token ein neues Allzeithoch bei über 106.000 US-Dollar erreichen und dieses sogar Ende Januar 2025 beinahe überschreiten. Seitdem fiel der Bitcoin Kurs jedoch merklich in die Tiefe und wurde vor wenigen Tagen sogar für 77.000 US-Dollar gehandelt.

Dass es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handelt, ist vielen Krypto-Anlegern zwar bewusst. Doch immer öfter wird die Frage gestellt, wann der BTC-Preis endlich wieder zu steigen beginnen wird. Die Antwort darauf liefert der Krypto-Analyst Ali Martinez mit einer Bitcoin Prognose.

Krypto-Markt mit Umschwung bereits Mitte April?

In seiner Analyse beruft sich Martinez auf die aktuelle globale Liquidität am Markt und wirft dabei einen Blick auf den vergangenen Zyklus der letzten Jahre. Auffällig sei dabei, dass in den letzten Wochen dieser Wert rapide angestiegen ist, was historisch betrachtet immer dazu geführt hatte, dass der Bitcoin Kurs selbst verzögert nachzieht und ebenfalls ansteigt.

Einen zeitlichen Rahmen nennt Martinez ebenfalls: Sollten die historischen Daten tatsächlich ein Vorbild sein, so dürfte der BTC-Kurs in ungefähr vier Wochen zu steigen beginnen. Anleger müssen sich also noch bis Mitte April gedulden, bevor der Krypto-Markt wieder an Fahrt gewinnt. Dann dürfte nicht nur der BTC-Token selbst signifikante Zuflüsse verzeichnen, sondern auch der Altcoin-Markt von steigenden Preisen profitieren.

Global liquidity is expanding fast! If past trends hold, Bitcoin $BTC might catch up around mid-April. pic.twitter.com/1tLVIdkKZf - Ali (@ali_charts) March 13, 2025

Außerdem hatte Martinez bereits gestern in einem weiteren Tweet darauf hingewiesen, dass aktuell zwei wichtige Kursmarken von Bitcoin-Anlegern beobachtet werden sollten: Sollte nämlich Bitcoin in den kommenden Tagen die Marke von 75.500 US-Dollar unterschreiten, könnte ein Fall auf bis zu 46.000 US-Dollar erfolgen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der BTC-Preis bei 83.000 US-Dollar und damit 8,53 Prozent im Minus beim Blick auf die vergangene Woche. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte schon bald erneut ein Fall unter die Marke von 80.000 US-Dollar folgen.

Langfristig dürfte der BTC-Preis allerdings steigen. Viele Krypto-Experten gehen davon aus, dass noch im Jahr 2025 ein weiteres Allzeithoch folgen wird. Andere sind sogar noch bullisher aufgestellt - wie zum Beispiel die Entwickler des weltweit ersten Bitcoin-Meme-Tokens BTC Bull (BTCBULL): Laut dem offiziellen Whitepaper gehen sie nämlich davon aus, dass der BTC-Token in den kommenden Jahren die Marke von 250.000 US-Dollar überschreiten wird. Um dies - und weitere Allzeithochs - zu feiern, sollen regelmäßig Bitcoin-Airdrops an die eigenen Investoren ausgezahlt werden.

Bitcoin-Airdrops für frühzeitige Anleger: Jetzt BTC Bull kaufen?

Erst im Februar 2025 startete der Vorverkauf von BTC Bull - und das mit vollem Erfolg. Denn mittlerweile wurden über 3,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Ein Hauptgrund dafür dürfte auch das Versprechen der Entwickler sein, dass Bitcoin-Airdrops an die eigene Community ausgezahlt werden, wenn der BTC-Token bestimmte Allzeithoch-Marken überschreitet.

Denn sobald der BTC-Token 125.000, 175.000 oder 225.000 US-Dollar erreicht hat, werden die Airdrops verschenkt. Außerdem werden immer dann 1 Million BTCBULL-Token verbrannt, wenn das neue Allzeithoch um weitere 25.000 US-Dollar gestiegen ist. Dies soll die Knappheit des Meme-Coins am Markt erhöhen und damit die Preise steigen lassen.

Aktuell liegt der Preis für einen BTCBULL-Token bei 0,00241 US-Dollar bei einem Gesamtvolumen von 21 Milliarden Coins. Davon werden ganze 15 Prozent für etwaige Token-Verbrennungen zurückbehalten und weitere 15 Prozent für den Vorverkauf. Obendrein sind bereits 10 Prozent für das erste Staking-Programm reserviert.

Letzteres ist bereits jetzt aktiv und bietet eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von derzeit 120 Prozent. Wer also frühzeitig in den BTC Bull Coin investiert und diesen direkt nach dem Kauf festsetzt, kann so ein erstes passives Einkommen generieren, bevor der BTCBULL-Token überhaupt auf dem freien Markt gehandelt werden kann.

