Leipzig (ots) -Das gab es noch nie: Erstmals in der Geschichte des SPUTNIK Spring Break (6. bis 9. Juni 2025, Goitzschesee Pouch) wird die Hymne und damit der Soundtrack des Festivals von einem oder einer regionalen DJ beigesteuert. Dafür bewerben konnten sich Nachwuchskünstlerinnen und -künstler bei MDR SPUTNIK. Im Rahmen der Aktion "SPUTNIK Spring Break- dein Track, unsere Hymne" gingen mehr als 120 Bewerbungen ein.Die Idee entstand, weil MDR SPUTNIK den Nachwuchs noch mehr fördern möchte. In den letzten Jahren produzierten bekannte Acts (z.B. Lari Luke, Axwell & Ingrosso, Gestört Aber Geil) die SPUTNIK Spring Break-Hymne. In diesem Jahr geht der MDR bewusst einen anderen Weg und eröffnet interessierten DJs, Produzenten und Produzentinnen sowie Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit, ihre Musikkarriere zu pushen und einen eigenen Song zu produzieren, den sie auch auf der MainStage des Festivals spielen können.Die neue Hymne wird in einem dreistufigen Verfahren gekürt. In der ersten Phase, in der zum Mitmachen aufgerufen wurde, konnten sich musikbegeisterte Menschen registrieren. "Wir sind überrascht über das große Interesse, über 120 Menschen haben sich angemeldet. Dabei war uns natürlich klar, dass wir mit so einem Format, in dem wir ja nur sehr musikaffine Menschen, die auch selbst produzieren können oder wollen, ansprechen, kein Massenpublikum erreichen", sagt Richard Gleitsmann, Leiter der On Air Promotion des Senders. "Damit die Aktion auch für alle Hörer und Hörerinnen interessant wird, haben wir den Bewerberinnen und Bewerbern eine kleine Aufgabe gestellt: 'Produziere drei von uns vorgegebene Songs zu einem kreativen Drei-Minuten-Mix.' Die Reaktionen auf unsere Songauswahl, und vor allem die Ergebnisse, also die Mixe, waren auch für Menschen, die mit Musikproduktion nichts zu tun haben, super unterhaltsam."In der zweiten Phase der Aktion werden die Anmeldungen nun durch eine Jury gesichtet und drei Kandidaten und Kandidatinnen ausgewählt. Diese drei Personen werden mit professionellen Produzenten jeweils eine Hymne kreieren.Sind alle drei Hymnen fertig, werden sie in der dritten und finalen Phase auf dem Instagram-Kanal von MDR SPUTNIK zum Voting gestellt. Der Track, der die meisten Stimmen erhält, wird die Hymne für den SPUTNIK Spring Break 2025.Bewerberin Myriam macht diese Chance sprachlos: "Wenn man im Leben die einzigartige Chance bekommt, an so einem Projekt teilhaben zu dürfen, dann ist das ... ich kann es gar nicht in Worte fassen ... unbeschreiblich!"Ab Mitte April wird die neue SPUTNIK Spring Break-Hymne im Radio und zu Pfingsten auf der ganz großen Bühne beim Festival am Goitzschesee in Pouch zu hören sein.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5990322