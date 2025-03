DJ PTA-News: Medigene AG: Medigene reicht Patent für neuartiges NK-spezifisches TCR-Konstrukt beim Europäischen Patentamt ein

Planegg/Martinsried (pta/13.03.2025/14:30) - Die Medigene AG ( https://medigene.de/ ) (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gab heute die Einreichung eines Patents beim Europäischen Patentamt für ein neuartiges, spezifisch für natürliche Killerzellen (NK-Zellen) entwickeltes TCR-Konstrukt bekannt. Damit erweitert Medigene seine TCR-gesteuerte Strategie, indem es die Anwendung der firmeneigenen 3S-TCRs (sensitiv, spezifisch und sicher) auf NK-Zellen ausdehnt. Diese Patentanmeldung stellt eine bedeutende Erweiterung des Patentportfolios von Medigene dar und stärkt das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung innovativer, sofort einsatzbereiter (off-the-shelf) Immuntherapien zur Krebsbehandlung.

Um dieses innovative Verfahren zu ermöglichen, kombinierte Medigene die TCR-gesteuerte zielgerichtete Wirkung mit der von Natur aus vorhandener Fähigkeit der NK-Zellen, Zellen abzutöten. Das Unternehmen hat ein firmeneigenes, universelles Grundgerüst entwickelt, das es seinen 3S-TCRs ermöglicht, in NK-Zellen zu funktionieren, ohne die Ko-Expression von CD3 zu benötigen. Dieses neuartige NK-TCR-System verbessert die NK-Zellproduktion und das therapeutische Wirkpotenzial, indem es den effizienten Transfer aller 3S-TCRs in NK-Zellen erleichtert und den Herstellungsprozess für zukünftige allogene TCR-NK-Therapien optimiert. Durch die Eliminierung der CD3-Abhängigkeit überwindet dieser Ansatz eine zentrale Einschränkung der bisherigen TCR-basierten NK-Zelltherapien. Das Ergebnis ist eine skalierbare, klinisch umsetzbare Lösung, die die Entwicklungszeiten verkürzt und Kosten reduziert.

"Dieser innovative Ansatz stützt unsere Strategie, Medigenes 3S-TCRs in neuen TCR-gesteuerten Modalitäten wie TCR-gesteuerte T-Zell-Engager und jetzt TCR-NKs einzusetzen, um sowohl für Patienten als auch für unsere Aktionäre einen Mehrwert zu schaffen", sagte Selwyn Ho, CEO von Medigene. "Die Ausweitung unserer TCR-gesteuerten Therapien auf NK-Zellen steht im Einklang mit unserem Ziel gebrauchsfertige, hochspezifische und wirksame Immuntherapien zur Krebsbehandlung zu entwickeln."

Der globale Markt für NK-Zelltherapeutika wächst rasant, was auf die steigende Krebsprävalenz, eine alternde Bevölkerung und die Nachfrage nach innovativen Immuntherapien zurückzuführen ist. Der Markt, der im Jahr 2024 auf 0,55 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll bis 2033 auf 2,13 Milliarden US-Dollar anwachsen (Quelle :Business Research Insights ( https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/nk-cell-therapy-market-101783 )). Medigenes firmeneigene TCR-NK-Technologie ist ideal positioniert, dieses Wachstum mit hochspezifischen, skalierbaren NK-zellbasierten Therapien weiter voranzutreiben.

Medigene stärkt sein Patentportfolio weiterhin durch die Generierung neuer 3S-TCRs, die Entwicklung innovativer Technologien und die strategische Ausweitung bestehender Patente auf zusätzliche Rechtsgebiete. Mit über 29 einzigartigen Patentfamilien weltweit sichert Medigene seine firmeneigenen TCR- und End-to-End-Plattformtechnologien und sichert sich so eine starke Wettbewerbsposition im Bereich der Immuntherapie.

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE)-Therapien (MDG3010 und MDG3020), TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen und T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell (TCR-T)-Therapien (MDG1015) eingesetzt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http:// www.medigene.de.

