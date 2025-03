Mailand, 13. März 2025 (ots/PRNewswire) -CESI stärkt seine Führungsposition im Bereich Weltraumenergie mit der Einweihung einer neuen Produktionslinie in seinen Labors in Mailand. Gleichzeitig hat die Gruppe mit CESI Space einen neuen Geschäftsbereich gegründet, der sich ausschließlich dem Raumfahrtsektor widmet.An der Veranstaltung nahmen der Minister für Unternehmen und Made in Italy, Adolfo Urso, der Präsident der italienischen Raumfahrtagentur (ASI), Teodoro Valente, der Vorstandsvorsitzende von CESI, Nicola Melchiotti, und der Geschäftsführer der Raumfahrtabteilung von Leonardo, Massimo Claudio Comparini, teil.Mit einer Investition von 20 Millionen Euro - mehr als ein Drittel davon stammt aus dem Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft im Rahmen des Programms Space Factory 4.0 der italienischen Raumfahrtagentur (ASI) in Verbindung mit dem National Recovery and Resilience Plan - und einem Team von über 60 hochspezialisierten Technikern, darunter 30 neu eingestellte Fachkräfte, erhöht die neue Produktionslinie die Produktionskapazität um 200 %. Ermöglicht wird dies durch die Einführung von fünf neuen Verdampfern und einem neuen MOCVD-Reaktor für das kontrollierte Wachstum moderner Halbleiter.Mit über 200.000 Solarzellen, die bereits für mehr als 100 Satelliten produziert wurden, ist CESI einer der weltweit führenden Hersteller von Solarzellen für zivile Raumfahrtanwendungen und der einzige, der vollständig in europäischem, insbesondere italienischem Besitz ist. Die patentierten Dreifach-Solarzellen von CESI Space erreichen selbst unter extremen Bedingungen einen Wirkungsgrad von über 30 %."Bei CESI stehen wir schon immer an vorderster Front der Innovation im Elektrobereich, testen neue Technologien und entwickeln neues Know-how. Heute erstreckt sich diese Grenze bis in den Weltraum, und wir sind dort als Hauptakteure vertreten, die Solarzellen von höchster Qualität und Effizienz herstellen", sagte Nicola Melchiotti, CEO von CESI.CESI blickt auf über 30 Jahre Forschung und Entwicklung im Bereich der Raumfahrttechnologie zurück und hat sowohl unabhängig als auch in Zusammenarbeit mit Institutionen wie der Italienischen Raumfahrtagentur und der Europäischen Raumfahrtagentur erhebliche Investitionen getätigt. Im Laufe der Jahre hat die Gruppe zu Missionen zum Merkur, Mars und Jupiter beigetragen und damit ihre Fähigkeit, technologische Innovationen voranzutreiben, erneut unter Beweis gestellt.Mit dem Start der neuen CESI Space Division verstärkt CESI sein Engagement im Raumfahrtsektor durch die Entwicklung innovativer Lösungen. Dieser strategische Schritt erfolgt zu einer Zeit, in der die Raumfahrtindustrie durch beispiellose Investitionen und Innovationen erheblich expandiert.Kontakt:Davide Cospitodavide.cospito@cesi.it +39 3371031347Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2640612/CESI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cesi-weiht-eine-neue-produktionslinie-fur-solarzellen-ein-und-startet-den-geschaftsbereich-cesi-space-302400934.htmlOriginal-Content von: CESI S.p.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097363/100929596