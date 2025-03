EQS-News: BTQ Technologies Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Vancouver, den 12. März 2025 - BTQ Technologies Corp. (das "Unternehmen") (CBOE CA: BTQ) (FSE: NG3) (OTCQX: BTQQF), ein weltweit agierendes Quantentechnologie-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Sicherung unternehmenskritischer Netzwerke, freut sich, die Ernennung von Dr. Gavin Brennen zum Chief Quantum Officer (CQO) mitteilen zu können. Dr. Brennen, der in schon in beratender Funktion als Quantum Information Advisor sowie als Director von BTQ Australia für das Unternehmen tätig war, wird jetzt auch für die globale technologische Vorgehensweise und Strategie zuständig sein.

Dr. Brennen ist Professor für Physik an der Fakultät für Mathematische und Physikalische Wissenschaften der Macquarie University in Sydney, wo er eine theoretische Forschungsgruppe leitet, die sich auf den Entwurf von Quantencomputern, -simulatoren und -sensoren spezialisiert hat. Ein entscheidender Aspekt seiner Arbeit besteht in der Entwicklung von Quantenalgorithmen und -protokollen, deren Leistung die ihrer klassischen Pendants deutlich übertrifft. Er war für mehrere Jahre als Direktor des Macquarie Centre for Quantum Engineering und als Hauptforscher (Chief Investigator) beim Australian Research Council Centre of Excellence for Engineered Quantum Systems (EQUS) tätig. Dr. Brennen leistet weitere Beiträge zur Quantum-Community durch seine Beteiligung an der Standards Australia Working Group for Quantum Technologies und als Kodirektor des Australian Quantum Software Networks (AQSN).

Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Quantentechnologie bei BTQ ein, einschließlich bahnbrechender Arbeiten über Quantencomputer auf Basis von Neutralatomen, Quantensimulationen für die synthetische Herstellung hochmoderner Materialien sowie Quantenfehlerkorrektur, um zuverlässige Großprozessoren zu entwickeln. Zusätzlich zu seinen akademischen Errungenschaften hat Dr. Brennen in seiner vorherigen beratenden Funktion entscheidende Beiträge für BTQ geleistet. Seine Forschung, einschließlich Veröffentlichungen wie "Proof-of-work consensus by quantum sampling," war entscheidend dafür, die Grundlage für die quantensicheren Blockchain-Lösungen von BTQ zu schaffen. In seiner neuen Position als CQO wird Dr. Brennen das technische Team von BTQ leiten und das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung quantenbasierter Sicherheitslösungen stärken.

"Wir freuen uns, die Führungsverantwortlichkeiten von Dr. Brennen bei BTQ zu erweitern," erklärte Olivier Roussy Newton, CEO von BTQ Technologies. "Sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Quantencomputing, Kryptographie und der Entwicklung von Algorithmen hat uns schon in der Vergangenheit dabei unterstützt, einzigartige Lösungen bereitzustellen. Nun wird er uns in seiner Funktion als Chief Quantum Officer dabei helfen, die Möglichkeiten der Quantentechnologie zu nutzen, um bei der Quantensicherheit weiterhin an der Spitze zu stehen."

"Ich freue mich, das Team bei BTQ Technologies in dieser neuen Funktion zu unterstützen," erklärte Dr. Brennen. "BTQ hat von Anfang an, danach gestrebt, kryptographische Forschungsaktivitäten, die zu einem großen Teil im Unternehmen selbst durchgeführt wurden, in kommerzielle Lösungen für die Quantensicherheit umzusetzen. Wir beabsichtigen, diesen Ansatz fortzuführen, wobei wir Fault-tolerant Intermediate Scale Quantum (FISQ)-Geräte für neuartige Anwendungen in der Industrie einsetzen."

Über BTQ

BTQ Technologies Corp. (CBOE CA: BTQ, FSE: NG3, OTCQX: BTQQF) wurde von einer Gruppe aus Post-Quanten-Sicherheitsexperten gegründet, die sich mit der akuten Sicherheitsbedrohung durch große Quantencomputer befassen. Mit Unterstützung führender Forschungsinstitute und Universitäten konzentriert sich das umfangreiche Technologieportfolio und die Kommerzialisierungsplattform von BTQ auf die Beschleunigung des Quantenvorteils.

Mit BTQ in Kontakt treten: Website | LinkedIn

IM NAMEN DES VORSTANDS

Olivier Roussy Newton

CEO, Vorsitzender

Weitere Informationen unter (E-Mail): desk@btq.com

Bill Mitoulas

Investor Relations

Tel.: +1.416.479.9547

E-Mail: bill@btq.com

