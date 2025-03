© Foto: adobe.stock.com

Das war knapp. Für Brent C.O. wurde es zuletzt brenzlig, als es für den Ölpreis unter die 70 US-Dollar ging. Ein heftiger Abverkauf hätte nicht überrascht. Brent C.O. rettete sich noch einmal, womöglich nicht für lange.Abseits von Brent C.O. spielt die Musik Bevor wir uns der Situation am Ölmarkt zuwenden noch ein kurzer Blick in den Rohstoffsektor. Gerade die Edelmetalle sehen vielversprechend aus. Gold macht enormen Druck auf der Oberseite. Neue Rekordstände winken. Einzelne Goldproduzenten stehen vor dem Ausbruch. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Nächster Kursschub voraus - Nicht Barrick Gold oder Newmont Corp. - Diese Goldaktie haussiert". Ganz ähnlich sieht die Lage bei Silber aus. …