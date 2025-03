New York, 13. März 2025 (ots/PRNewswire) -MSIG USA hat eine strategische Zusammenarbeit mit MSIG Singapur und MSIG Hongkong begonnen, um das Geschäft der Gruppe mit politischen Risiken und Handelskrediten in Asien auszubauen. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von MSIG, ihre globalen Kunden zu unterstützen und ihre Präsenz auf den wichtigsten internationalen Märkten zu stärken.Die Partnerschaft nutzt die Expertise des erfahrenen Underwriting-Teams für politische Risiken und Handelskredite von MSIG USA sowie die starke lokale Präsenz und Marktkenntnis von MSIG Singapur und MSIG Hongkong. Mit dieser leistungsstarken Kombination ist das Unternehmen in der Lage, die wachsende Nachfrage nach Lösungen für politische Risiken und Handelskredite in der Region zu bedienen und eine umfassende und maßgeschneiderte Deckung für Unternehmen zu gewährleisten, die sich in einer sich verändernden globalen Handelslandschaft bewegen."Der Ausbau unserer Kapazitäten für politische Risiken und Handelskredite in Asien ist ein wichtiger strategischer Schritt für MSIG USA", sagte Peter McKenna, CEO von MSIG USA. "Durch die Zusammenarbeit mit MSIG Singapur und MSIG Hongkong stärken wir unsere Fähigkeit, globale Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen zu bedienen, die den Herausforderungen des internationalen Handels gerecht werden. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, ein zuverlässiger Risikomanagementpartner für Unternehmen zu sein, die in komplexen Umgebungen tätig sind."Clemens Philippi, CEO von MSIG Asia, fügte hinzu: "Diese Initiative steht im Einklang mit unserer regionalen Wachstumsstrategie und stärkt unsere Fähigkeit, in ganz Asien verbesserte Risikolösungen anzubieten. Die Kombination aus dem Underwriting-Know-how von MSIG USA unter der Leitung von Dan Riordan und Richard Abizaid und unserer starken lokalen Marktpräsenz ermöglicht es uns, Unternehmen in der Region besser zu betreuen und ihnen dabei zu helfen, sich in der sich verändernden wirtschaftlichen und politischen Landschaft mit Zuversicht zu bewegen."Das starke "Class 15, A+"-Finanzrating und der Wiedererkennungswert der Marke MSIG USA haben wertvolle Verbindungen zu Kunden und Maklern ermöglicht und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens auf dem Markt weiter gestärkt. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von MSIG USA bei der Bereitstellung innovativer Versicherungslösungen, die den sich wandelnden Herausforderungen des internationalen Handels und internationaler Investitionen gerecht werden.Dan Riordan, Leiter der Abteilung für politische Risiken und Handelskredite bei MSIG USA, kommentierte: "Die Nachfrage nach Versicherungen für politische Risiken und Handelskredite steigt rapide an, da Unternehmen sich gegen unsichere geopolitische und wirtschaftliche Bedingungen absichern möchten. Unsere Zusammenarbeit mit MSIG Singapur und MSIG Hongkong wird es uns ermöglichen, mehr lokales Fachwissen anzubieten und unsere Fähigkeit zu stärken, einen umfassenden Versicherungsschutz anzubieten, der den Bedürfnissen multinationaler Kunden gerecht wird."Informationen zu MSIG USAMSIG USA ist der Marketing-Name für die MSIG Holdings (U.S.A.), Inc. ("MSIGH"), ihre Versicherungstöchter und deren Verwalter. Die Versicherer der MSIGH sind Mitsui Sumitomo Insurance Company of America, Mitsui Sumitomo Insurance USA Inc. und MSIG Specialty Insurance USA Inc. Die Versicherer werden von Mitsui Sumitomo Marine Management (U.S.A.), Inc. und MSIG Insurance Services, Inc. verwaltet. MSIGH ist eine Tochtergesellschaft von MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. und gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Sachversicherungen mit einer 350-jährigen Tradition, einem A+, Class 15-Rating und einer globalen Reichweite, die mehr als 40 Länder und Regionen umfasst. In Asien ist MSIG in allen ASEAN-Märkten sowie in Australien, Neuseeland, Hongkong, China, Korea, Indien und Taiwan vertreten. Gemessen an den gebuchten Bruttoprämien ist sie der führende regionale Anbieter von Nichtlebensversicherungen in der Region ASEAN. Die MSIGH verfügt über die Finanzkraft, das Underwriting-Know-how, das außergewöhnliche Schadenmanagement, die globale Präsenz und die Innovation, die erforderlich sind, um kommerzielle Versicherungslösungen anzubieten, die den einzigartigen Risiken gerecht werden, denen Unternehmen auf dem heutigen Markt ausgesetzt sind. Ihr landesweites Netzwerk von über 500 Fachleuten ermöglicht es ihr, ihren Kunden einen reaktionsschnellen und persönlichen Service zu bieten. Die in den USA ansässigen Versicherungstöchter sind in allen Sparten der Schaden- und Unfallversicherung in allen 50 Bundesstaaten, im District of Columbia und in Puerto Rico zugelassen. Nicht alle Versicherer sind in allen Rechtsordnungen tätig. Der tatsächliche Versicherungsschutz richtet sich nach dem Wortlaut der ausgestellten Policen. Weitere Informationen finden Sie unter www.msigusa.com.