Ripple sichert sich die DFSA-Lizenz in Dubai. Könnte das XRP auf neuen Höhen katapultieren?Dubai entwickelt sich weiter zum globalen Zentrum für Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Ein neuer Meilenstein in dieser Entwicklung ist die Lizenzierung von Ripple durch die Dubai Financial Services Authority (DFSA). Der Blockchain-Zahlungsanbieter erhält damit offiziell die Genehmigung, regulierte Krypto-Zahlungsdienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) anzubieten. Ripple wird damit zum ersten Blockchain-basierten Zahlungsdienstleister, der von dieser Behörde anerkannt wird. Expansionsstrategie: Ripple setzt auf regulierte Märkte Mit dieser neuen Lizenz setzt Ripple seinen …