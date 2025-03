© Foto: Dall-E

Chancen für Anleger durch Frieden in der Ukraine? Auch, wenn es mit einer schnellen Zusage seitens der Russen zu einer Waffenruhe nicht gekommen ist. Falls es zu einem baldigen Frieden kommen sollte, könnten russische Aktien für den Westen wieder handelbar werden. Investmentfonds in denen russische Werte liegen, sind derzeit wertlos eingebucht. Wer gezielt in diese Fonds investiert, könnte davon profitieren, da die Aktien quasi zum Nulltarif mitgekauft worden und später wieder mit ihrem vollen Wert eingebuht werden könnten. Der JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities PLC ist so ein Fonds. Ein bemerkenswerter Anstieg des Fondswerts um 18,3 Prozent im November 2024 ereignete …