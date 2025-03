Der Goldpreis springt am Donnerstag-Nachmittag plötzlich nach oben und markiert ein neues Allzeithoch. Experten sind der Überzeugung, dass weitere Rekorde folgen dürften. Das Edelmetall profitiert von den wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten. Auch Silber zieht an und nähert sich dem markanten Oktober-Hoch. Der Goldpreis hat am Donnerstag-Nachmittag den höchsten Stand der Geschichte erreicht. Bis auf 2.978 Dollar zieht der Preis für eine Feinunze Gold am Spotmarkt an. Das 'alte' Verlaufshoch ...

