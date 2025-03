Manfred Schmid und Ulrich Kirstein besprechen die aktuelle Situation an den Märkten: Derzeit laufen die Börsen in Europa besser als in die USA, vergangenes Jahr war es noch umgekehrt. Die Gründe sind vielfältig: Deutschland pumpt voraussichtlich Billionen in Infrastruktur und Verteidigung, während in den USA die Tech-Werte schwächeln, ...

