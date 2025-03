Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, an der Börse ist derzeit ein gutes Nervenkostüm gefragt: Eine erhöhte Volatilität, geopolitische Spannungen und Rezessionsängste in den USA sorgen für Unruhe. In turbulenten Marktphasen neigen viele Anleger dazu, in Panik zu verfallen und überhastete Verkaufsentscheidungen zu treffen. Doch Angst ist einer der größten Feinde des langfristigen...

