© Foto: Dall-E

Der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power hat am Donnerstag seinen Quartalsbericht vorgelegt. Auf diesen reagieren Investoren mit Erleichterung.Der aufsehenerregende Einstieg einer Samsung-Tochter beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel sorgte am Mittwoch für eine Kursexplosion. An der Heimatbörse in Oslo kletterte die Aktie um 48,6 Prozent. Am Donnerstag packte sie weitere 14 Prozent obendrauf. Damit steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Plus von 23 Prozent zu Buche - eine beachtliche Bilanz für einen Pleitekandidaten. Doch die Anteile der Norweger sind am Donnerstag nicht die einzigen innerhalb der Branche, die sich gegen den erneut schwachen Gesamtmarkttrend …