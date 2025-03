Anzeige / Werbung

McDonald's-Aktie: Starke Dividende, KI-Strategie & Asien-Expansion - Lohnt sich der Einstieg?

McDonald's hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1955 zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fast-Food-Ketten der Welt entwickelt. Im ersten Schritt hatten die Gründer dies gar nicht vor. Doch der Grundstein für den internationalen Erfolg wurde dann in den 1960er Jahren gelegt, als das Unternehmen begann, außerhalb der USA zu expandieren. Mit dem ersten Restaurant in Kanada 1967 und dem Einstieg in den europäischen Markt mit einer Filiale in den Niederlanden 1971 wurde der weltweite Wachstumskurs eingeleitet.

Aktuell betreibt McDonald's über 40.000 Restaurants in mehr als 100 Ländern und bleibt ein Synonym für systemgastronomischen Erfolg. Trotz zunehmender Konkurrenz setzt das Unternehmen weiterhin auf Innovation, digitale Bestellprozesse und nachhaltigere Konzepte, um den veränderten Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Die kontinuierliche Anpassung an neue Märkte und Trends sichert McDonald's eine führende Position im globalen Fast-Food-Sektor. Dabei soll nun auch die KI helfen. Wir beleuchten diesen Aspekt und die weitere Strategie des Unternehmens, welches erst jüngst bei der Aktie ein neues Hoch markierte. Dafür nutzen wir das Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Diese und alle anderen US-Aktien & Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.