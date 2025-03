Die Kfz-Prämien steigen, immer tiefer müssen Versicherte in die Taschen greifen. Laut Allianz-Chef Oliver Bäte ist die Werkstattbindung ein wesentlicher Faktor, um die Kfz-Versicherung bezahlbar zu halten. Wie sehen andere Versicherer das? Und deutet sich im Jahr 2025 die Trendwende in der Kfz-Versicherung an? Die Kfz-Versicherung hat in den letzten Jahren der gesamten Versicherungsbranche so einiges an Kopfschmerzen bereitet. Die Versicherer haben ein paar verlustreiche Jahre hinter sich - allein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...