Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Hauptsitz in den USA und Teil von JSR Life Sciences und der in Japan ansässigen JSR Corporation, hat John Gu zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Nach seiner Amtszeit als Interims-CEO und seiner Rolle als Chief Operating Officer (COO) ist John Gu als angesehene Führungspersönlichkeit mit einem breiten Geschäftsverständnis und umfassender Erfahrung in den Bereichen digitale Strategie, Geschäftstransformation und Genomdatenanalyse anerkannt. Seine beispiellose Erfahrung ist besonders relevant für die Optimierung KI-gestützter Ansätze zur Förderung von Prozessen zur Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten und macht ihn zu einem bemerkenswerten Aktivposten bei der Steuerung von Crown Bioscience an die Spitze der biotechnologischen Innovation.

"Gu hat mit seiner globalen Perspektive und seinem Engagement für Zusammenarbeit und Exzellenz eine solide Grundlage für eine visionäre Führung geschaffen", sagte Tim Lowery, President von JSR Life Sciences, der Muttergesellschaft von Crown Bioscience. "Seine zentrale Rolle wird zweifellos unsere Mission, die globale Patientengesundheit positiv zu beeinflussen, vorantreiben und gleichzeitig das Unternehmen zu größerem Erfolg führen."

Gu kam 2020 als Chief Operating Officer zu Crown Bioscience, nachdem er Führungspositionen bei Unternehmen wie Genuity Science (ehemals WuXi Nextcode), Silver Sand Technologies und Baidu innehatte. Seine wirkungsvollen Strategien zur Förderung globaler Technologieplattformen und -abläufe sowie Kundendienstleistungen haben ihn gut auf diese Führungsposition vorbereitet.

"Ich bin von der gemeinsamen Vision und den Fähigkeiten motiviert, die das Rückgrat von Crown Bioscience bilden", sagte Gu. "Unsere gemeinsamen Anstrengungen zielen darauf ab, neue Maßstäbe in der Erforschung von Krebsmedikamenten zu setzen und die Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern."

Als CEO (und weiterhin als COO) wird sich Gu auf das Wachstum konzentrieren, indem er das Angebot und die globale Präsenz des Unternehmens erweitert, die betriebliche Effizienz steigert und Partnerschaften zur Förderung von Innovationen stärkt. Unter Gus Führung ist Crown Bioscience bereit, seinen Beitrag zur globalen menschlichen Gesundheit erheblich zu steigern und seinen Ruf als Anbieter eines branchenführenden Portfolios an Dienstleistungen und Plattformen, die den komplexen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht werden, zu festigen. Weitere Informationen über die Führung von Crown Bioscience finden Sie hier.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich der Förderung der menschlichen Gesundheit verschrieben hat, indem es mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, die die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln in der Onkologie und Immunonkologie vorantreiben. Wir bieten eine Reihe integrierter Lösungen an, darunter präklinische Forschungsdienstleistungen, translationale Plattformen und Unterstützung bei klinischen Studien. Unser Angebot umfasst die weltweit größte kommerziell verfügbare Sammlung von Patienten-abgeleiteten Xenografts (PDX) und über 600 Tumor-Organoid-Modelle, die die Hubrecht Organoid-Technologie nutzen und 22 Krebsindikationen abdecken. Unser Fachwissen erstreckt sich über ein vielfältiges Portfolio von Plattformen und Dienstleistungen, die in-vivo, in-vitro, ex- vivo und in-silico-Methoden nutzen, zusammen mit fortschrittlichen Labordienstleistungen, die den gesamten Zeitrahmen der Arzneimittelentwicklung abdecken. Darüber hinaus unterhalten wir eine umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, die mit klinischen Verlaufsdaten ergänzt werden. Mit 11 Einrichtungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum darunter Labore, die vom College of American Pathologists (CAP) und der Internationalen Organisation für Normung (ISO) akkreditiert sind gewährleisten wir höchste Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards in unseren Forschungsumgebungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crownbio.com.

