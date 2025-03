NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen von 300 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Er habe seine Schätzungen für den Rückversicherer für 2025 minimal und für 2026 bis 2028 etwas deutlicher erhöht, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Letzteres gehe vor allem auf bessere Margenannahmen für das Schaden- und Unfallgeschäft zurück. Die Aktie ist Hossains bevorzugter europäischer Branchentitel./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 16:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008402215