Bei der Bunds-Auktion am Mittwoch musste die Bundesrepublik die höchsten Renditen seit 2011 anbieten. Die geplante massive Ausweitung der Schulden bereitet den Märkten Kopfzerbrechen.Deutschlands Bundesanleihen erleben derzeit turbulente Zeiten. Der jüngste Anstieg der Renditen, der die Zehnjahresrendite nahe an die 3-Prozent-Marke brachte, markiert einen signifikanten Wendepunkt, der viele Anleger und Analysten auf dem falschen Fuß erwischt hat. Die Pläne der Bundesregierung, hunderte Milliarden Euro in Verteidigung und Infrastruktur zu investieren, werden voraussichtlich zu einem deutlichen Anstieg der Staatsverschuldung führen und haben bereits jetzt die Bunds-Renditen in die Höhe …