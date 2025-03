Das Unternehmen expandiert mit seinem Zwei-Marken-Restaurantkonzept Applebee's und IHOP nach Costa Rica und eröffnet das erste nicht-traditionelle Restaurant in Mexiko

Dine Brands International ein Tochterunternehmen von Dine Brands Global, Inc., der Muttergesellschaft der Restaurants Applebee's Neighborhood Grill Bar IHOP und Fuzzy's Taco Shop wird sein Doppelmarkenkonzept Applebee's und IHOP im Jahr 2025 erweitern. Diese Expansion umfasst den Eintritt in den costaricanischen Markt mit dem Franchisenehmer BLT UK Holdings Limited und die Eröffnung der ersten nicht-traditionellen Restaurants in Mexiko mit den Franchisenehmern Grupo Shogua und ATH Group.

Das Dual-Branding-Format, das Applebee's und IHOP unter einem Dach vereint, ist ein wichtiger Bestandteil der internationalen Wachstumsstrategie von Dine Brands. Derzeit gibt es 18 Dual-Branding-Standorte in sieben Märkten: Mexiko, Kanada, VAE, Kuwait, Saudi-Arabien, Honduras und Peru. Bis Ende 2025 plant das Unternehmen die Eröffnung von 13 weiteren Dual-Branding-Restaurants in neuen internationalen Märkten und die Umstellung von 10 Restaurants auf Dual-Branding, wodurch sich die Gesamtzahl der Dual-Branding-Restaurants auf 41 erhöht. Franchisenehmer BLT UK Holdings Limited eröffnete 2024 das erste Dual-Branding-Restaurant in Honduras und plant für dieses Jahr die Eröffnung eines zweiten Standorts. Außerdem wird im Sommer in San José das erste Dual-Branding-Restaurant in Costa Rica eröffnet.

Aufbauend auf dem Erfolg von 2024, als Dine Brands International und seine Franchisenehmer 36 neue Restaurants eröffneten und neue Märkte wie Honduras erschlossen, wird sich die Expansion 2025 auf traditionelle und nicht-traditionelle Wachstumschancen gleichermaßen konzentrieren. Neben der Eröffnung des ersten nicht-traditionellen Doppelmarken-Restaurants durch den Franchisenehmer ATH Group im mexikanischen Reisezentrum Parador Pedro Escobedo wird der Franchisenehmer Grupo Shogua auch ein IHOP-Restaurant am internationalen Flughafen Felipe Ángeles (AIFA) in Mexiko-Stadt eröffnen.

"Ich bin unglaublich stolz auf die Fortschritte, die wir bei der Expansion und dem Wachstum mit neuen und bestehenden Franchisenehmern weltweit erzielen", sagte Scott Gladstone, Präsident für internationale und Unternehmensentwicklung bei Dine Brands Global. "Unsere Expansionspläne bieten Möglichkeiten zur Anpassung an lokale Bräuche, Geschmäcker und Traditionen sowie an neue Formate und unterschiedliche Stellflächen. Wir arbeiten intensiv daran, für Franchisenehmer ebenso attraktive und profitable Möglichkeiten zu schaffen wie für das Unternehmen, und so unseren Gästen neue und einzigartige Erlebnisse zu bieten."

Dine Brands sucht qualifizierte Master-Entwickler in bestimmten Regionen Mexikos (Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Durango, Nayarit, Colima, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca) und in ausgewählten Gebieten in Kanada sowie Master-Franchisenehmer/Master-Entwickler in ausgewählten Märkten Europas und Asiens, darunter Südkorea, Japan und Spanien. Weitere Informationen zu Franchise-Gelegenheiten finden Sie unter https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising.

Über Dine Brands Global, Inc.

Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN) mit Sitz in Pasadena, Kalifornien, unterstützt und betreibt über seine Tochtergesellschaften und Franchisenehmer Restaurants der Marken Applebee's Neighborhood Grill Bar IHOP und Fuzzy's Taco Shop. Zum 31. Dezember 2024 umfassten diese drei Marken über 3.500 Restaurants in 19 internationalen Märkten. Dine Brands ist eines der größten Full-Service-Restaurantunternehmen der Welt und expandierte 2022 in das Fast-Casual-Segment. Weitere Informationen zu Dine Brands finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.dinebrands.com.

