Die Internationalen Energieagentur (IEA) prangert in ihrem neuen Monatsbericht den Zollstreit zwischen den USA und anderen Ländern an. Die Weltwirtschaft werde dadurch belastet und die Nachfrage nach Rohöl gebremst. Im weiteren Jahresverlauf sei damit zu rechnen, dass das globale Ölangebot über der Nachfrage liegt. Die Ölpreise fallen deshalb. Die IEA findet in ihrem am heutigen Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht deutliche Worte: "Neue US-Zölle, verbunden mit eskalierenden Vergeltungsmaßnahmen, ...

