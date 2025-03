Das war der Handelstag, 13.03.2025: Aktienkurse fallen weiter, Angst vor einem Handelskrieg

Die US-Indizes weiteten ihre Verluste aus, als der S&P 500 (US 500) um 1,4 - der Nasdaq (US 100) um 2 - und der Dow Jones Industrial Average um 1,3 - fielen. Der S&P 500 nähert sich nun einer Korrektur von 10 - gegenüber seinem Höchststand im Februar, nachdem er etwa 5 Billionen US-Dollar an Wert verloren hat.