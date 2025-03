Momentum Aktien des Monats. Nasdaq 100, KI und Short Selling Aktien im Fokus.

Anzeige / Werbung

Der März ist bisher einer der schlechtesten Monate an der Wall Street seit mehreren Jahren. Die Dynamik der Abwärtsbewegung seit den neuen Allzeithochs ist teilweise erschreckend, aber für eine Korrektur durchaus üblich. Während dies bei einigen Technologiewerten zu scharfen Korrekturen im Aktienkurs führte, profitieren die Werte aus der Short-Box überdurchschnittlich. Hintergrund der hohen Volatilität sind die schnellen Richtungswechsel von Donald Trump bezüglich der Handelspolitik seitens der USA gegenüber anderen Nationen. Ankündigungen werden von Dementi abgelöst und neue Drohungen verunsichern die Märkte. Dies sorgte in Summe für einen sehr schnellen Abverkauf am Aktienmarkt, der aktuell noch nach einem Boden sucht. Wie sich dies im Detail auf die Aktienauswahl der Momentum-Boxen auswirkte, fassen wir gern wieder hier im Monats-Update für Dich zusammen.

Begleitend erörterten wir im ersten Teil des Videos noch einmal den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten in den 3 aktiv betreuten Boxen von WH SelfInvest, welche als automatisiertes Investment auch den Weg in Ihr Portfolio finden können. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Auch für die Short-Box haben wir viele Backtests vollzogen, um nur nachhaltig erfolgreiche Kriterien einfließen zu lassen.

Diesmal haben wir die Berichterstattung in Long und Short Aktien geteilt. Auf der Long-Seite und damit in der Nasdaq- bzw. KI-Box vertreten, ist die Aktie von Broadcom. Der Chiphersteller bestach mit sehr guten Quartalszahlen und einem positiven Ausblick, was ihm im Vergleich zur Konkurrenz eine relative Stärke im Chartbild verschaffte. Damit ist der Aufwärtstrend weiter intakt, auch wenn einige große Tech-Unternehmen nun auch eigene KI-Chips entwickeln, um sich unabhängiger zu machen. Dazu zählt Meta Platforms, der Betreiber von WhatsApp, Instagram und Facebook. Neben der Unabhängigkeit geht es auch um Effizienz, welche KI-Beschleuniger mit sich bringen sollen.

Bei Palantir mahnte der extrem starke Kursverlauf im Februar bereits zur Vorsicht. Der CEO verkaufte sogar im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar eigene Aktien und beschleunigte damit die Korrektur womöglich. Doch nun könnte ein solides Support-Level erreicht worden sein, was dem Wachstumswert wieder eine positive Aussicht für den Aktienkurs bescheinigt. Dies gilt auch für Fortinet, die als Cybersecurity-Spezialist an ihrem starken Ausblick festhalten. Das untermauert den Aktienkurs im Verhältnis zur Konkurrenz.

Aus dem Biotechbereich ist Gilead Sciences weiterhin stark positioniert und vermeldet Fortschritte in der HIV-Forschung. Hierzu könnte noch in diesem Jahr die klinische Phase 3 starten, die vor einer Zulassung durchlaufen werden muss.

Bei den Short-Aktien ragt Tesla mit einer Kurshalbierung ab dem Top hervor. Elon Musk ist als enger Freund und DOGE-Vorsitzender direkt von Anfeindungen betroffen, die der aktuellen Wirtschaftspolitik der US-Regierung gelten. Somit steht auch das Unternehmen Tesla im engen Zusammenhang und leidet zudem unter schwachen Absatzzahlen. Erste Erholungsversuche sind bisher nicht nachhaltig gewesen, sodass weiterhin am Short-Engagement festgehalten werden kann. Dies gilt auch für "The Trade Desk" seit den Quartalszahlen, welche sehr stark enttäuschten und mit 33 Prozent Kursverlust die Aktie deutlich drückten.

Weiterhin stellen wir Teleflex, Western Digital und Skyworks Solutions näher vor, die ebenfalls in einem intakten Abwärtstrend notieren.

Wie Du diese 8 Werte vollautomatisiert bei Freestoxx handeln lassen kannst, erfährst Du auch noch einmal im Artikel und Video.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.